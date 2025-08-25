Usposobiti želijo nove lovske čuvaje

Sredi septembra bodo stekla izobraževalna srečanja v okviru tečaja usposabljanja prostovoljnih lovskih čuvajev, ki ga prireja deželna sekcija lovskega združenja Federcaccia za Furlanijo - Julijsko krajino. Cilj je, kot izhaja iz poročanja različnih deželnih medijev, med njimi agencije Ansa, krepiti dejavnost nadzora ozemlja. S tem bo po besedah deželnega predsednika Federcaccia Luce Caroccija mogoče krepiti storitve in zagotoviti učinkovitejši boj proti krivolovu.

Tečaj za prostovoljne lovske čuvaje je namenjen osebam, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih predvideva 138. člen enotnega zakonskega besedila o javni varnosti. Interesenti morajo biti med drugim italijanski državljani oz. državljani države članice Evropske unije, biti morajo polnoletni z opravljenim vojaškim rokom, znati morajo pisati in brati ter biti dobrega vedenja in jih ne smejo bremeniti obsodbe zaradi kaznivih dejanj, razpolagati morajo z osebno izkaznico ter zavarovanjem. Ob zaključku tečaja bodo morali udeleženci opraviti tudi zaključni izpit, potem bodo prejeli še potrdilo o usposobljenosti. Prijava je možna tudi tukaj na spletu. Za informacije sta na voljo številka 331 3504109 oz. e-naslov vigilanza.fvg@fidc.fvg.it.