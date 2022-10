Ustavil kombi sredi ceste in zaspal

Cestninska nadzornica družbe DARS je v soboto ob 2.27 ponoči poklicala koprske policiste, ker so na regionalni cesti iz smeri Razdrtega proti Podnanosu opazili ustavljen kombi. Voznika, ki je spal, nikakor niso mogli prebuditi. Cestninski nadzorniki so vozilo zavarovali. Na kraj so prišli policisti, ki so ugotovili, da je v njem 31-letni voznik iz Ajdovščine. Ko so ga vendarle prebudili, so opravili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,79 mg/l alkohola. Policisti so vozniku izdali plačilni nalog zaradi nepravilne ustavitve na vozišču, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa bo zanj napisan obdolžilni predlog.