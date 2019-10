Ustavili štiri tihotapce migrantov

Policisti so na območju koprske policijske uprave konec tedna obravnavali štiri tuje državljane, ki so nezakonito prevažali migrante čez mejo. Kazensko so ovadili dva Makedonca, Francoza in Nemko, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.

Policisti so v petek ob 10.40 v Ilirski Bistrici ustavili osebni avto makedonskih registrskih tablic, v katerem so bili poleg voznika in sopotnika še trije migranti. Voznika in sopotnika, oba Makedonca, so kazensko ovadili zaradi pomoči pri nezakonitem prehodu meje.

Policisti so v soboto ob 10.55 na mejnem prehodu Dragonja pri vstopu osebnega avta hrvaških registrskih oznak odkrili štiri tujce. Vozila je 33-letna Nemka z urejenim statusom bivanja v Švici, sopotnik je bil 25-letni Francoz. V prtljažniku je bila skrita turška družina brez veljavnih listin za vstop v Slovenijo. Voznico in sopotnika bodo kazensko ovadili, Turke so odpeljali v center za tujce, postopki pa še potekajo.