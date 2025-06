»Utrjujejo se vezi, ki so močnejše od razdalje«

Danes je v Državnem zboru potekalo že XXI. Vseslovensko srečanje, namenjeno povezovanju predstavnikov Slovencev iz zamejstva in sveta z najvišjimi predstavniki Slovenije. Srečanje utrjuje vezi, krepi sodelovanje in odpira prostor za pogovor o prihodnosti slovenskih skupnosti po svetu.

»Junij je mesec, ko se Slovenci najbolj množično vračajo v domovino, ko se ponovno utrjujejo vezi, ki so močnejše od razdalje,« je med drugim v svojem nagovoru dejal minister za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Na srečanju, ki poteka v sklopu prireditve Dobrodošli doma 2025, so spregovorili predstavniki slovenskih društev in organizacij iz zamejstva in sveta.

Ta vikend se bodo udeleženci selili v Novo Gorico in Gorico. V soboto jih med drugim pričakujeta folklora in urbani večer, v nedeljo pa osrednja prireditev in veselica z ansamblom Saša Avsenika.

Celoten program tukaj.