V Avberju se je v nesreči s traktorjem huje poškodoval 16-letnik

Včeraj, malo po 14. uri, so policisti prejeli obvestilo o hujši nesreči s traktorjem, ki se je pripetila v vasi Avber na Krasu, poročajo Primorske novice. Na kraju so policisti ugotovili, da je 16-letnik z dvorišča zapeljal vzvratno in s traktorjem zdrsnil po hribu približno pet metrov nižje, kjer se je prevrnil. Obstal je ukleščen pod vitlom traktorja. Po prvih podatkih je 16-letnik huje poškodovan (zlom obeh stegnenic), s helikopterjem so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, so sporočili iz koprske policijske uprave.