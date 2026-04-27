V Avberju se je v nesreči s traktorjem huje poškodoval 16-letnik

Obvestilo o nesreči so policisti prejeli včeraj malo po 14. uri

Spletno uredništvo |
Avber |
27. apr. 2026 | 14:48
    Traktor, fotografija je simbolična (GENG)
Včeraj, malo po 14. uri, so policisti prejeli obvestilo o hujši nesreči s traktorjem, ki se je pripetila v vasi Avber na Krasu, poročajo Primorske novice. Na kraju so policisti ugotovili, da je 16-letnik z dvorišča zapeljal vzvratno in s traktorjem zdrsnil po hribu približno pet metrov nižje, kjer se je prevrnil. Obstal je ukleščen pod vitlom traktorja. Po prvih podatkih je 16-letnik huje poškodovan (zlom obeh stegnenic), s helikopterjem so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, so sporočili iz koprske policijske uprave.

