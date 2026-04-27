Trčila reševalno vozilo na nujni vožnji in mestni avtobus

Ob 14. uri sta na Trgu Libertà trčila reševalno vozilo s prižganimi utripajočimi modrimi lučmi, torej na nujni vožnji, in dvodelni mestni avtobus številka 17 prečrtan. V trčenju se je lažje poškodoval eden od reševalcev. Z drugim reševalnim vozilom, ki je prispelo na kraj, so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na avtobusu se nihče od potnikov ni poškodoval. Na obeh vozilih je nastala precejšnja gmotna škoda.

Na kraju so bili policisti in lokalni policisti, ki so urejevali promet in preiskujejo vzroke nesreče. Nastali so manjši zastoji.