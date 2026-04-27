Prihaja ohladitev z burjo in padavinami, prvi maj pa bo sončen in topel

Nad evropskim zahodom se bo anticiklon v prihodnjih dneh vzpenjal proti skrajnemu severu, po njegovem vzhodnem robu se bo proti Balkanu spuščal bolj vlažen in občutno hladnejši severni zrak. Naše kraje bo oplazil le obrobno, kar pa bo dovolj, da bo deloma že jutri, zlasti pa v sredo destabiliziral ozračje. V sredo bo tudi čez dan občutno hladneje in vetrovno, pihala bo burja. Od četrtka se bo spet krepil anticiklon, ki bo v petek že solidno nad našimi kraji.

Danes bo sončno in za ta čas zelo toplo.

Jutri bo ob prvih pronicanjih hladnejšega in bolj vlažnega zraka že nekaj več spremenljivosti. Čez dan se bodo zlasti v severnih goratih predelih in še ponekod v nižinah lahko pojavljale prve krajevne plohe ali nevihte.

V sredo bo povečini spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Zapihala bo močna burja. Občutno hladneje bo.

V četrtek bo že več jasnine. Pihala bo zmerna do močna burja, razmeroma sveže bo.

V petek bo pretežno jasno in spet toplo. Burja bo oslabela in ponehala.