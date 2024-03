V Benečiji pod močnim dežjem iskali moškega

Včeraj popoldne je v Podgradu na območju občine Tavorjana v Benečiji stekla iskalna akcija za pogrešanim moškim, pri kateri so sodelovali gorski reševalci iz Vidma, gasilci in nekaj prostovoljcev civilne zaščite. Stekla je na pobudo karabinjerjev iz Čedada okrog 15. ure.

Iskanje pod močnim dežjem se je srečno zaključilo okrog 17.30, ko so ga našli. Pogrešani, ki je bil premražen, toda v dobrem zdravstvenem stanju, se je zatekel pod platno ob skladišču drv. Pospremili so ga do reševalnega vozila, kjer ga je prevzelo v oskrbo zdravstveno osebje.