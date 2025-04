»V Benečiji se je bil boj za mejo med Italijo in Jugoslavijo«

Knjiga Tommasa Pifferja Sangue sulla Resistenza (Kri na odporniško gibanje) predstavlja najbrž zadnje dejanje v tragediji, ki nosi ime Porčinj (Porzûs). Zgodovinar podrobno predstavlja priprave in izvedbo pokola, v katerem so partizani brigade Natisone februarja 1945 pobili osemnajst pripadnikov »bele« brigade Osoppo. Pokol je nastal v okoliščinah hudih napetosti na narodnostni meji v zahodni Benečiji, ki jih je Piffer obelodanil tudi s pomočjo slovenske zgodovinarke Nevenke Troha.

Da je Porčinj ključen za razumevanje vojnih in povojnih dogajanj ne samo v Benečiji, temveč tudi v širšem okolju, je prišlo do izraza na vseh predstavitvah knjige v FJK. Še posebej v Trstu, kjer je Nevenka Troha (sodelovala je s Pifferjem pri raziskovanju slovenskih arhivov) orisala vlogo slovenskega partizanstva v Benečiji, vključno z njegovimi šibkostmi ter političnimi napakami. Na splošno je na vseh predstavitvah izstopala tedanja ključna in hkrati protislovna vloga, ki jo je pri dogajanjih imela Italijanska komunistična partija (KPI).

Nevenka Troha je spomnila na žalostno usodo pripadnikov slovenske partizanske Beneške čete, ki jim je italijansko sodstvo po vojni grenilo življenje. Zgodovinarka Alessandra Kersevan, ki se je veliko ukvarjala s Porčinjem, je Pifferju očitala, da je prezrl odnose med nacifašisti in brigado Osoppo. V bistvu se za pokolom skriva boj za mejo med Italijo in Jugoslavijo.