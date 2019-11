Po hudih poplavah v Benetkah so razmere še vedno negotove. Danes dopoldan se je gladina morja že povišala za 152 centimetrov. Morska voda je poplavila približno 70 odstotkov mestnega središča, hkrati se je okrepil veter. Šole, vrtci, univerze in Doževa palača v Benetkah ostajajo zaprti, pod vodo je še vedno Trg San Marco. »Še en dan izrednih razmer,« je na Twitterju zapisal župan Luigi Brugnaro in prebivalce pozval, naj bodo previdni.