V bivaku so se zastrupili z ogljikovim monoksidom

V bivaku planinskega društva v Lepeni pri Bovcu so se v soboto zastrupili štirje planinci, dva moška, stara 54 in 39 let ter ženski, stari 32 in 33 let. Policisti so ugotovili, da je do zastrupitve prišlo pri uporabi plinskega gorilnika, na katerem so talili sneg za vodo, pri čemer je prišlo do pomanjkanja kisika.

Četverici so ponoči nudili zdravniško pomoč v Zdravstvenem domu Tolmim, nato so jih odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, kjer so jih že v jutranjih urah odpustili.

O varnostnem dogodku so policisti obvestili državno tožilstvo v Novi Gorici. Bovški policisti bodo zoper tri osebe uvedli hitri postopek z odločbo zaradi kršitve določil zakona o nalezljivih boleznih.