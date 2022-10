V bolnišnici umrla še sedma žrtev nesreče na avtocesti

V bolnišnici Ca’ Foncello v Trevisu je včeraj žal ugasnilo tudi življenje sedme huje poškodovane osebe, ki je bila vpletena v petkovo strahovito nesrečo na avtocesti A4, v kateri je na mestu umrlo šest oseb. Že v soboto se je vedelo, da visi njeno življenje na nitki, včeraj pa je prispela tragična vest. Gre za 36-letno spremljevalko skupine, ki je podlegla hudim poškodbam. Starši so po željah hčerke privolili v darovanje njenih organov.

Kombi, v katerem se je vozilo sedem oseb, je v petek popoldne malo pred 16. uro pri San Donaju silovito trčil v tovornjak s priklopnikom, ki je vozil počasi pred njim. Iz razbitin so gasilci potegnili šest oseb brez življenja. Šlo je za mlajše osebe z Downovim sindromom, ki so bile namenjene v Karnijo. Pet žrtev je bilo iz Riccioneja. Med žrtvami je bil tudi nekdanji župan Massimo Pironi, ki je sedel za volanom. Varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče, so ugotovili, da na vozišču ni bilo sledov zaviranja, zaradi česar sklepajo, da ga je po vsej verjetnosti za volanom obšla slabost.