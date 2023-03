V Bregu danes najtopleje in najbolj pomladno v celotni FJK

Živo srebro se je danes v FJK povzpelo najvišje v Bregu, kjer je bilo v opoldanskih urah občutno topleje kot drugod po deželi in ob prehodnih delnih razjasnitvah kar pomladno. V Boljuncu smo ob 13.55 namerili temperaturo 17,4 stopinje Celzija, najvišjo v tekočem letu. Pihal pa je šibak jugozahodni veter, ki je dosegal hitrost do okrog 20 km/h. Z njim je iz Istre pritekal za ta čas topel zrak. V Pulju je denimo hrvaški državni hidrometeorološki zavod DHMZ malo prej nameril 17,5 stopinje Celzija, ARSO v Portorožu pa 17 stopinj Celzija. Gre za temperature, ki so občutno višje od tistih, ki jih je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje ARPA namerila v FJK, pa čeprav so bile današnje vrednosti kar visoke. Vpliv šibkega jugozahodnega vetra je bil največji v Bregu, manjši ali pa neznaten drugod v notranjosti.

V Trstu je bila tako najvišja današnja temperatura 14 stopinj Celzija, v Zgoniku 12,8 in pri Briščikih 12,6 stopinje Celzija, torej skoraj pet stopinj Celzija manj kot v Boljuncu. Vpliv jugozahodnega vetra oz. južnih vetrov je bil drugod v FJK največji v Červinjanu in ponekod v južnih predelih goriške pokrajine, denimo v Fossalonu, kjer se je živo srebro dvignilo na 16,2 stopinje Celzija. Podobno toplo je bilo tudi na Pordenonskem.