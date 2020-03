V Brtonigli devet okuženih, vključno z županom

Na Hrvaškem je do danes 481 potrjenih okužb s koronavirusom, od včeraj so odkrili 63 novih okuženih. Medtem poročajo o drugi smrtni žrtvi, v zagrebški infekcijsi kliniki je umrl 74-letni moški, ki je bil nekaj dni na ventilatorju zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja. Tudi zdravstveno stanje njegove soproge je hudo. Na Hrvaškem je sicer do danes na ventilatorju 13 okuženih.

Eno od žarišč koronavirusa je sicer v Brtonigli, ki leži med Umagom, Bujami in Novigradom. Tam je pretekli teden umrl 65-letnik, ki je bil v samoizolaciji. V Brtonigli je še osem okuženih, med katerimi je tudi župan občine Pavao Klarić, ki je v puljski bolnišnici.

Hrvaška policija je medtem sporočila, da so med 13. in 25. marcem odkrili 727 oseb, ki so kršile 14-dnevno samoizolacijo. Med temi je bil tudi župan Novigrada Ante Milos, ki so mu zaradi kršitve policisti naložili kazen 8000 kun (1080 evrov).