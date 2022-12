V bruseljski aferi tudi podpredsednica Evropskega parlamenta

V preiskavi o domnevnih podkupninah iz Katarja za usmerjanje odločitev Evropskega parlamenta se je poleg nekdanjega tržaškega vodje sindikata UIL Luce Visentinija (ta je bil pravkar izvoljen na čelo svetovne konfederacije sindikatov, pred tem je vodil evropsko) in nekdanjega evropskega poslanca DS Antonia Panzerija, ki naj bi bila pridržana, znašla tudi podpresednica Evropskega parlamenta Eva Kaili. Belgijsko tožilstvo in policija preiskujeta domnevno podkupovanje vplivnih bruseljskih predstavnikov s ciljem, da bi ugodno usmerjali odločitve, ki zadevajo Katar.

Grško predstavnico Socialistov in demokratov (ter grške socialistične stranke Pasok) Evo Kaili naj bi pridržali, zaslišali in pri njej opravili hišno preiskavo. Kot smo poročali, se je podobno zgodilo z Visentinijem in Panzerijem, pri slednjem naj bi po poročanju belgijskih medijev našli od 500 do 600 tisoč evrov v gotovini. Med osumljenimi pa sta še dva italijanska državljana: parlamentarni sodelavec Socialistov in demokratov Francesco Giorgi, ki je partner Eve Kaili, ter Niccolò Figà-Talamanca, predstavnik nevladne organizacije No Peace Without Justice. V bližini Bergama pa so italijanski organi aretirali soprogo in hčer nekdanjega evroposlanca Panzerija, obe sta v priporu.