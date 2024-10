V Čedadu o dvojezični špetrski »Pavlovi šoli«

Z odprtjem dokumentarne razstave, za katero so izbrali naslov Pavlova šola – La scuola di Paolo in ki bo do 3. novembra na ogled v prostorih nekdanje čedajske cerkve sv. Marije bičanih (S. Maria dei Battuti), se je minulo soboto začel niz dogodkov ob 40-letnici dvojezične večstopenjske šole, poimenovane po Pavlu Petričiču, spominu na katerega je razstava posvečena.

V imenu KD Ivan Trinko je razstavo predstavila njegova predsednica Jole Namor, več o Pavlu Petričiču in ustanavljanju dvojezične šole pa je povedal njen aktualni ravnatelj David Clodig. Priložnostna pozdrava sta prispevali še čedajska županja Daniela Bernardi in senatorka DS Tatjana Rojc, odprtje pa je zaokrožilo petje zbora večstopenjske šole Petričič.

Vrhunec praznovanja bo 15. oktobra, ko bodo na špetrski dvojezični šoli obeležili 40-letnico delovanja. Slovesnosti se bosta po napovedih organizatorjev udeležila slovenska predsednica Nataša Pirc Musar in predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga.