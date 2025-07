V Čedadu s postaje »izginili« slovenščina in furlanščina

Kdor se je še donedavnega z vlakom peljal mimo Čedada, je na tamkajšnji postaji lahko opazil trojezično tablo, na kateri je v italijanščini, furlanščini in slovenščini pisalo Cividale del Friuli, Cividât in Čedad. A nič več. Kot je opozoril petnajstdnevnik Dom, so pred kratkim table zamenjali, na novih pa je zapisano le italijansko ime, pa še to v okrnjeni obliki – samo Cividale, brez »del Friuli«.

Na dogodek se je kritično odzval vodja svetniške skupine Pakta za avtonomijo Massimo Moretuzzo, ki se sprašuje, na podlagi katerih meril je bil trojezični napis odstranjen. Zelo kritičen je do poteze, ki jo je ocenil za »korak nazaj v priznavanju pravic jezikovnih manjšin«, zaradi česar je v zvezi z dogodkom napovedal vložitev svetniškega vprašanja. Izbira za zamenjavo napisa se mu zdi »globoko napačna, saj ne upošteva večjezičnega in večkulturnega značaja naše dežele, kot tudi ne dodane vrednosti jezikovnih manjšin pri turističnem razvoju in promociji kulturne in okoljske dediščine«.

Do namestitve trojezičnih tabel je pred desetimi leti prišlo po sklenitvi dogovora med Železnico Videm–Čedad (FUC) in Deželno agencijo za furlanski jezik (ARLEF). Kaže, da naj bi bila za zamenjavo tabel »kriva« družba RFI, ki je lastnica železniškega omrežja, saj FUC zaradi zakonskih omejitev nima možnosti, da bi upravljala z železniško infrastrukturo in storitvami.

Deželni svetnik Pakta za avtonomijo Massimo Moretuzzo zato poziva Deželo FJK, naj se nemudoma zavzame za ponovno postavitev trojezičnih napisov, pri čemer vnovič spominja, da sta bila iz promocijskih materialov in spletne strani novogoriško-goriške Evropske prestolnice kulture izključena furlanščina in nemščina, kar se mu zdi zamujena priložnost. »Ne ponavljajmo vedno enih in istih napak,« je sklenil Massimo Moretuzzo.