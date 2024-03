V Čedadu umrl motorist iz Podbonesca

Do nesreče je prišlo, medtem ko se je s svojim motorjem ducati monster iz Nadiških dolin peljal proti Čedadu. V križišču med državno cesto 54 in Ulico Alpi Giulie je trčil v avtomobil volvo in padel ter obležal nezavesten na cestišču. Zdravnica, ki je bila v bližini, gasilci in reševalci službe za nujno medicinsko pomoč Sores so ga na mestu oživljali, toda vsa njihova vztrajna prizadevanja so bila žal zaman in so zdravniki lahko le potrdili njegovo smrt. Na kraj so prispeli tudi karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče in je priletel reševalni helikopter.

Cesta nasproti bara Happy Days je bila dolgo časa zaprta. V nesreči se je lažje poškodovala tudi voznica vpletenega avtomobila, ki so jo iz preventivnih razlogov prepeljali v bolnišnico.