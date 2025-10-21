V Centru starejših Koper pogrešajo 75-letnika

Od 20. oktobra 2025 dopoldan je v Centru starejših Koper pogrešan Peter Omahen, star 75 let. Vse, ki bi pogrešanega opazili ali vedeli kaj o njegovem izginotju, policisti prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.

Pogrešani Peter Omahen je visok približno 165 cm, srednje postave. Nazadnje je bil oblečen v trenirko, na glavi pa je imel pokrivalo. Pri hoji si pomaga s palico, so sporočili s PU Koper.