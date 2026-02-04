Raziskovali bodo vpliv zmanjšane telesne aktivnosti na zdravje

Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper išče prostovoljce in prostovoljke za sodelovanje v raziskavi Step Reduction, v kateri bodo preučevali, kako 21-dnevno zmanjšanje števila dnevnih korakov vpliva na zdravje in telesno pripravljenost ter kako nato telo povrniti nazaj v prvotno stanje.

Kot so sporočili iz ZRS Koper, k sodelovanju vabijo 15 moških in 15 žensk, starih od 18 do 30 let, in 15 moških in 15 žensk, starih od 65 do 75 let. Raziskava, poimenovana Step Reduction oz. zmanjšanje števila dnevnih korakov, je prilagojena današnjemu pogosto neaktivnemu življenjskemu slogu, k čemur poleg sedečih delovnih mest dodatno pripomorejo tudi razne bolezni in poškodbe, so navedli.

Preiskovanci, ki se bodo udeležili raziskave, bodo za 21 dni zmanjšali število dnevnih korakov na vsega 3000. V tem času bodo živeli v domačem okolju, opravljali svoja vsakodnevna opravila, a se pri tem izogibali gibalni oz. športni aktivnosti, so pojasnili. Po tritedenskem obdobju zmanjšane gibalne aktivnosti bo sledilo še enkrat toliko dni vodene vadbe, preko katere bodo preiskovanci zopet postali gibalno aktivni in bodo lahko celo izboljšali svoje gibalne zmožnosti. Del raziskave je namreč tudi vadba v prostorih Mediteranskega centra zdravja ZRS Koper.

Na meritve preiskovanci pridejo trikrat, in sicer pred pričetkom raziskave, po zaključeni fazi zmanjšanja števila dnevnih korakov in po zaključeni gibalno aktivni fazi. Raziskava po navedbah raziskovalcev ZRS Koper preiskovancem omogoča vpogled v trenutne fizične sposobnosti, informacijo, kako gibalna neaktivnost vpliva na njihovo telo in zakaj je pomembno ostati aktiven oziroma aktivna tudi izven vadbenih prostorov.