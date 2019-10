V Dalmaciji iščejo bika Jerryja

V oklici kraja Kaštel Stari pri Splitu že peti dan iščejo mladega bika Jerryja, ki je v petek pobegnil iz ene tamkajšnjih klavnic. Novica o njegovem begu se je razširila na Hrvaškem in tudi v drugih državah, o njem so, denimo, med drugim poročali mediji v Avstriji. Na Facebooku je nastala skupina Podrška za bika Jerryja, ki šteje več sto članov in se zavzema za njegovo svobodo.

Lastnik 650 kilogramov težkega Jerryja je medtem napovedal, da mu bo prizanesel. Toda Jerryja ni od nikoder. Iz klavnice je pobegnil v petek zvečer, ko ga deset delavcev ni uspelo ustaviti. Pobegnil je, ko je že bil na klavniškem traku.

Najbolj znanega bika na Hrvaškem so po begu iskali lastnik in njegovi delavci, a tudi lovci, policisti in veterinarji. Jerry pa se je zaenkrat izognil vsem pastem. Neuspešen je bil tudi poskus, da bi mladega bika privabile krave, ki so jih pripeljali na območje iskanja. Iskalno akcijo bodo nadaljevali tudi z droni.