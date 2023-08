Včeraj ponoči je na avtocesti nedaleč od Šibenika v kraju Vrpolje 47-letni slovenski državljan s kombijem trčil v moped, na katerem sta bila 30-letni državljan Italije in 29-letna državljanka Urugvaja, pri čemer sta oba umrla na kraju nesreče. Hrvaška policija je aretirala voznika kombija.

V morju med otokoma Kurba mala in Brušnjak na Kornatih so medtem reševalci iz Zadra in Reke našli truplo italijanskega državljana, ki se je ponesrečil med potapljanjem na dah.