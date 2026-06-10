V Dekanih razstrelili bankomat, odšli pa so praznih rok

Včeraj ob 2.17 je stanovalce v centru Dekanov zbudila glasna eksplozija, poročajo Primorske novice. Neznanci so se kot že nekajkrat v zadnjih mesecih spravili nad bankomat, vendar eksplozija ni bila pravilno usmerjena in niso uspeli priti do denarja. Domačini naj ne bi videli nikogar, napadalci so se v zavetju noči bankomatu verjetno približali peš, avto pa pustili daleč stran.

Po štirih napadih na bankomate v zadnjem mesecu dni so si tatovi za tarčo včeraj zjutraj izbrali bankomat v Dekanih. Tega so sicer napadli že minulo jesen, vendar takrat občutno nežnejše kot včeraj. Na urah je kazalo 2.17, ko je silovito počilo, nakar naj bi bilo slišati kratek trušč, nato pa je vse potihnilo. Policisti preiskujejo dogodek.