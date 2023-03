»V deželni vladi tudi odbornik za manjšine«

»Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina naj si prizadeva za popolno izvajanje državnega zakona 38/01 in deželnega zakona 26/07.« Zakona sta nosilni steber dokumenta Pričakovanja in predlogi za novo deželno vlado in predstavljata hkrati podlago agende, ki jo je Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) pripravila v luči volilne kampanje za deželne volitve.

Programske točke so za krovno organizacijo nujne za usklajeni razvoj slovenske narodne skupnosti v Italiji, piše v sporočilu za medije SKGZ, ki je dokument v preteklih dneh posredovala kandidatnim listam ter ga izročila levosredinskemu kandidatu za predsednika Massimu Moretuzzu.

Pravno varstvo, jezik, gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo in izobraževanje ter redni bilateralni odnosi so poglavja, na katerih naj se razvija deželna politika do Slovencev v FJK, poudarja SKGZ in izpostavlja predlog, naj ustvari novoizvoljena vlada specifično odborništvo za manjšine in čezmejne odnose, ampak tudi, da okrepi vlogo posvetovalne komisije. Besedilo omenja tudi skrb za okolje, za gospodarski razvoj predvsem Benečije, za naselitveno območje v kontekstu kmetijstva ter specifike slovenskega šolstva ob regionalizaciji šolskega sistema FJK.

Dokument predstavlja tudi izhodišče krovne organizacije za soočanje z vsemi političnimi silami, ki so napovedale stik s predstavniki civilne družbe Slovencev v Italiji v prihodnjih tednih.

Pozornost SKGZ pa se v širšem smislu umešča v skupna prizadevanja, da bi bila slovenska narodna skupnost še naprej zastopana v deželnem svetu. Zaskrbljenost, ki je prišla na dan v preteklih mesecih glede možnosti (ne)izvolitve Slovencev v deželni parlament, je namreč realna, piše v sporočilu. SKGZ želi zato spodbuditi volivce k čim bolj množični udeležbi v podporo slovenskim kandidatom oz. kandidatkam.