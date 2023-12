V deželnih zaporih preveč priprtih in premalo kadra

Prezasedenost italijanskih zaporov narašča iz leta v leto. Po podatkih, ki jih je objavilo pravosodno ministrstvo, je trenutno v 189 zavodih za prestajanje zaporne kazni po vsej državi 51.272 mest, v njih pa sedi več kot 60 tisoč ljudi. Prostorska stiska je največja v deželi Furlaniji - Julijski krajini: v Trstu, Gorici, Vidmu, Pordenonu in Tolmeču je namreč prostora za 475 zapornikov, priprtih pa je 632 ljudi.

Podatke za FJK je včeraj komentiral deželni zagovornik načela enakosti Paolo Pittaro, ki je izpostavil, da je najbolj kritično v zaporih v Trstu in Vidmu, saj v njih poleg zaporniških postelj primanjkuje kader – od pravosodnih policistov do sodelavcev v administraciji in na področju izobraževanja.

Pittaro je še izpostavil, da je sicer upravljanje zaporov v zadnjih letih bolj učinkovito, saj imajo vsi zavodi v deželi svojega direktorja - še pred štirimi leti je svojega vodjo imel le eden, ostale pa so vodili »izposojeni« upravitelji iz Veneta, ki so skrbeli za več zaporov.