V Emiliji - Romanji poplave terjale devet življenj, evakuirali 13.000 ljudi

Stanje v Emiliji - Romanji se zaradi poplav danes žal še ne izboljšuje, pravzaprav so bili nekateri predeli znova občutno prizadeti, med drugim mesto Lugo. Ponekod pa gladina rek počasi upada. Voda je med drugim poplavila tudi del avtoceste A14. Najhuje je na območju Forlija, Cesene, Ravenne, Bologne in Faenze. Življenje je izgubilo devet ljudi, med njimi vsaj tri osebe na kmetijah, ki so želele priskočiti na pomoč lastnim živalim in jih spraviti na varno. Evakuirali so 13.000 ljudi. Okrog 27.000 gospodinjstev pa je ostalo brez elektrike. Samo v Bologni so gasilci včeraj in danes opravili več kot 500 intervencij. Na pomoč prihajajo ekipe gasilcev in prostovoljcev civilne zaščite iz vse Italije, med drugim iz FJK.