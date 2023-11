V enem dnevu kar 78 kršitev zaradi neupoštevanja varnostne razdalje

Policisti PU Koper so med včerajšnjim poostrenim avtocestnim nadzorom z namenom zagotavljanja večje prometne varnosti zaznali kar 80 kršitev. Od teh je bilo kar 78 kršitev zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji, dve pa zaradi prekoračitve hitrosti. Med izvajanjem meritev hitrosti na avtocesti so izsledili enega voznika, ki je peljal 197 km/h in drugega, ki je vozil s hitrostjo 170 km/h, medtem ko je najvišja dovoljena hitrost 130 km/h.

Policisti svetujejo voznikom, naj upoštevajo ustrezno varnostno razdaljo ter prilagodijo hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam, pa tudi svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cestah.