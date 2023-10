V enem tednu ohladitev kot med poletjem in zimo

Temperaturni preobrat je bil v zadnjem tednu izrazit. Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je še pretekli ponedeljek na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila za ta čas izrednih 19 stopinj Celzija, se pravi, da temperaturo, ki sodi v najbolj vroča poletna obdobja. Danes opolnoči je na isti višini namerila le 3,4 stopinje Celzija, torej kar 15,6 stopinje Celzija manj kot pred tednom dni. Tolikšno spremembo navadno beležimo med poletjem in zimo. Gre za izrazito ohladitev, kakršne v tako kratkem obdobju najbrž ne pomnimo. Trenutno je temperatura na višini 1500 metrov v prostem ozračju za okrog 4 stopinje Celzija nižja od dolgoletnega povprečja. Višina ničte izoterme pa se je dejansko prepolovila. V minulih dneh se je namreč zadrževala na za ta čas zelo visokih 4000 metrih, danes pa jo je radiosonda namerila na višini 2126 metrov.

Ozračje se je občutno ohladilo tudi v prizemlju. Na Kraški planoti in na Goriškem so bile današnje najnižje nočne temperature občutno pod 10 stopinjami Celzija, rahlo višje so bile le ob morju, kjer piha zmerna burja.