V Evropi so se lani primeri ošpic potrideseterili v primerjavi z letom prej

Regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans Kluge je posvaril, da so leta 2023 v regiji zabeležili 30-krat več primerov ošpic kot leto prej. Še bolj zaskrbljujoče pa je po njegovem prepričanju število hospitalizacij in mrtvih. Ob tem je opozoril, da se lahko otroke pred to boleznijo zaščiti le s cepljenjem.

Lani je 40 od 53 članic regije poročalo o več kot 30.000 primerih ošpic, ki so jih potrdili med januarjem in oktobrom. Leta 2022 so jih v celem letu potrdili 941. O primerih so poročali tudi iz držav, kjer so ošpice v preteklosti že razglasili za odpravljeno endemično bolezen, so sporočili iz regijske pisarne WHO Evropa.

Kluge je na novinarski konferenci opozoril, da je lani zaradi ošpic moralo v bolnišnico skoraj 21.000 ljudi, pet jih je umrlo v skupno dveh državah. »Cepljenje je edini način za zaščito otrok pred to potencialno nevarno boleznijo. Za zaustavitev prenosa in preprečitev nadaljnjega širjenja so potrebna nujna prizadevanja za cepljenje,» je pozval.

Ponovni pojav ošpic je po oceni WHO v veliki meri posledica zmanjšanja obsega cepljenja v državah regije v obdobju 2020-2022. Pandemija covida-19 je v tem obdobju močno vplivala na delovanje sistema cepljenja, zaradi česar se je nakopičilo število necepljenih in premalo cepljenih otrok.