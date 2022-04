V Evropi vse dražja stanovanja

Stanovanja so v državah Evropske unije, vključno z Italijo in Slovenijo, vse dražja. Statistični urad Eurostat je namreč objavil, da so se cene stanovanjskih nepremičnin v območju z evrom v zadnjem četrtletju lani glede na enako obdobje predlani zvišale za 9,4 odstotka, v EU pa za 10 odstotkov. To je v območju z evrom najvišja medletna rast od leta 2005, ko so začeli zbirati te podatke, v EU pa od leta 2006. Nekoliko nižja, a vsekakor zelo visoka, je bila medletna rast cen tudi v tretjem četrtletju lani, ko je v območju z evrom znašala 8,8 odstotka, v EU pa 9,3 odstotka.V zadnjem četrtletju so v medletni primerjavi cene v 15 državah članicah porasle za več kot 10 odstotkov, najbolj na Češkem (+25,8 odstotka), v Estoniji (+20,4 odstotka) in Litvi (+19,8 odstotka). Upadle so le na Cipru (-5,3 odstotka). V Sloveniji so se cene stanovanjskih nepremičnin glede na zadnje četrtletje 2020 zvišale za 15,7 odstotka, kar je precej višji porast v primerjavi z Italijo, kjer so zabeležili štiriodstotno rast. Na splošno je bila Italija ena izmed držav, v kateri so cene nepremičnin lani najmanj zrasle, saj, poleg že omenjenega Cipra, kjer so cene upadle, so nižjo rast kot v Italiji zabeležili le na Finskem (+3,9 odstotka), podobno rast pa so zaznali na Danskem (+4,2 odstotka) in na Malti (+4,5 odstotka).