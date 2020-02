V evropskih vrhovih zanimanje za državljansko pobudo Minority SafePack

Državljanska pobuda Minority SafePack Initiative je končno pristala na mizi Evropske komisije. Zgodilo se je v sredo, 5. februarja, na sedežu Evropske komisije v Bruslju. »To je prvič, da smo se na najvišji ravni srečali z Evropsko komisijo v zvezi s pobudo Minority Safepack, odkar smo jo sprožili v letu 2013. Priče smo bili pristnemu zanimanju s strani podpredsednice komisije Věre Jourove, komisarke Mariye Gabriel in visokih predstavnikov Evropske komisije. Jasno smo povedali, da pričakujemo okrepitev obstoječih politik Evropske unije za podporo jezikovni in kulturni raznolikosti ter zaščititi avtohtone manjšinske skupnosti in jezikovne skupine, ki so del našega skupnega evropskega izročila. Upamo, da bo naslednjih šest mesecev prineslo potrebno podporo in zavest, ter da se bo na koncu Evropska komisija odločila, da sproži zakonsko pobudo, ki bo temeljila na naših predlogih,« je na novinarski konferenci takoj po srečanju s predstavniki komisije dejal Loránt Vincze, predsednik manjšinske zveze FUEN in član Evropskega parlamenta.

Zakonska pobuda, ki, kot znano, temelji na devetih točkah državljanske pobude Minority SafePack, je bila končno predstavljena Evropski komisiji, potem ko so jo prejšnji mesec formalno dostavili z elektronsko pošiljko in s tem uveljavili tudi podpise zbrane v Združenem kraljestvu, preden je ta država z brexitom zapustila EU. Delegacijo pobudnikov sta sprejeli podpredsednica komisije Věra Jourová, pristojna za vrednote in transparentnost ter izrecno tudi za sistem državljanskih pobud, in Mariya Gabriel, komisarka za inovacijo, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino, prisotni pa so bili številni predstavniki generalnega sekretariata in generalnega direktorata komisije.

»Evropska unija v največji meri vpliva na vsakodnevno življenje evropskih državljanov in je pomembna ustanova, ki jamči spoštovanje pravne države in temeljnih pravic, vendar je na ravni Evropske unije politika za zaščito narodnih in jezikovnih manjšin še vedno pomanjkljiva. Pobudo Minority SafePack smo predlagali z namenom, da zapolnimo to vrzel,« je ob predstavitvi pobude dejal predsednik Vincze.