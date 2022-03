V februarju veliko sonca, višje temperature in premalo dežja

Januarsko vremensko dogajanje se je pri nas in v Sloveniji zavleklo tudi v februar. Po delnih in še ne povsem preverjenihi podatkih je bila februarska povprečna temperatura zraka v Sloveniji nad povprečjem dolgoletnega obdobja, izpostavlja Arso, februar je bil podpovprečno namočen, razen redkih izjem, zato pa je bila osončenost nadpovprečna.

Podatki, ki jih je zabeležil Arso, so v glavnem primerljivi tudi z dogajanjem v FJK, kjer so bile razmere podobne.

Odklon temperature zraka od povprečja obdobja 1981–2010 je v Sloveniji znašal 2,8 stopinje Celzija, kar uvršča februar 2022 med 14 najtoplejših od leta 1961. Najtoplejši doslej je bil februar 1966, ko je pozitivni odlkon dosegel 5,2 stopinje Celzija, odklon nad 4,0 stopinje Celzija pa so zabeležili tudi v februarju 2020 in 1990. Najhladnejša sta bila februarja 1986 in 1963, ko je bil negativni odklon -5,0 stopinje Celzija.

Padavin je bilo manj od povprečja, razen redkih izjem. Na državni ravni je v primerjavi z referenčnim obdobjem 1981-2010 v Sloveniji padlo okrog 64 odstotkov dežja, kar uvršča februar 2022 med 17 najbolj suhih po letu 1961.

Osončenost letošnjega februarja pa je bila nadpovprečna. Na državni ravni je kazalnik trajanja sončnega obsevanja glede na primerjalno obdobje 1981–2010 znašal 120 odstotkov, kar letošnji februar uvršča med 12 najbolj osončenih po letu 1961, takoj za lanskim februarjem, so še zapisali na Arsu.