Na cestah v slovenski Istri včeraj nastal prometni kolaps

Na cestah v slovenski Istri je bil včeraj skoraj ves dan kaos oziroma prometni kolaps, zlasti na cesti od Izole proti Portorožu in obratno, poročajo Primorske novice. Zaradi del so bili že od zgodnjega dopoldneva zastoji tudi na cesti od Kopra proti Dragonji, dobesedno zabasane pa so bile številne bližnjice, ki so jih ob cestnih zamaških odkrivali tudi številni tujci.

K dodatni gneči je prispevala jutranja nesreča, ki se je nekaj pred osmo uro zgodila v strunjanskem drevoredu. V nesreči so bila udeležena tri vozila. Okoli 7.40 je 73-letni voznik iz Slovenske Bistrice med vožnjo iz izolske smeri proti Luciji nenadoma zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v avtomobil, s katerim je pripeljal voznik, doma iz okolice Pirana, nato pa še v avtomobil, s katerim je za njim pripeljala domačinka. Po prvih podatkih naj bi 73-letnega voznika med vožnjo obšla slabost, nato pa ga je zaneslo na nasprotno stran ceste. V nesreči so se lažje poškodovali oba voznika in voznica. Reševalci so 73-letnega Štajerca in voznico iz okolice Pirana po oskrbi odpeljali v izolsko bolnišnico. Reševalcem so pri oskrbi poškodovanih pomagali tudi koprski poklicni gasilci, ki so zavarovali prizorišče nesreče.