V FJK bo popoldne ponekod že rosilo

Tokovi so že včeraj obrnili od jugozahoda, od koder priteka bolj vlažen zrak. V FJK danes prevladuje oblačno in vlažno vreme, v popoldanskih urah bo ponekod že rosilo.

Jutri bo naše kraje dosegla vremenska fronta, ob kateri bodo zlasti ob morju pihali okrepljeni vetrovi južnih smeri. Pojavljale se bodo zmerne do močne padavine, vmes bodo lahko posamezne plohe ali nevihte. Ponekod, zlasti na Goriškem in v Julijskih predalpah, bodo lahko padle večje količine dežja, nekoliko manj ga bo predvidoma ob morju, kjer niso ravno izključena tudi krajša obdobja s suhim vremenom.

Glavnina padavin bo v noči na sredo oslabela in povečini ponehala.

V sredo bo vlažno in oblačno, v FJK se bo ponekod pojavljalo občasno rosenje ali bo rahlo deževalo.