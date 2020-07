V FJK brez novih okužb in smrtnih žrtev

V Furlaniji - Julijski krajini tudi danes, že drugi dan zapored, niso potrdili novih okužb in niso zabeležili novih smrtnih žrtev. Število potrjenih okužb je doseglo 3335 (1405 na Tržaškem, 1001 na Videmskem, 710 na Pordenonskem in 219 na Goriškem). Število smrtnih žrtev ostaja pri 345 (196 na Tržaškem, 75 na Videmskem, 68 na Pordenonskem in 6 na Goriškem).

Število aktivno okuženih v FJK se je zmanjšalo na 112 (-1), hospitalizirane pa so tri osebe (+2). Pacientov brez simptomov, ki pa še niso dočakali negativnega brisa je 32 (-1), v domači izolaciji je 77 (-1) ljudi. Na oddelkih za intenzivno nego ni pacientov s covidom-19. Doslej je ozdravelo 2878 (=) pacientov.