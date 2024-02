V FJK močno sneži tudi v nižjih gorskih predelih (foto)

Medtem ko v nižinah piha močan jugo, ki je v Trstu presegel hitrost 60 kilometrov na uro in so bile zato doslej padavine na Tržaškem le občasne in povečini rahle, je po pričakovanjih močno sneženje zajelo gorski svet v FJK. Zaradi močne jakosti padavin in nekoliko nižjih temperatur, od tistih, ki so bile pričakovane, je meja sneženja segala do nižjih gorskih predelov, se pravi, da je bila na nadmorski višini okrog 1000 do 1200 metrov. Dopoldne je poleg na Višarjah in na Zoncolanu močno snežilo med drugim tudi na Piancavallu, v kraju Forni di Sopra in v Plodnu. Povsod se je nabrala že kar debela snežna odeja. Skoraj povsod v omenjenih krajih je bila temperatura pod ničlo, le na Piancavallu je bila rahlo pozitivna.

Močno sneženje se bo nadaljevalo tudi v popoldanskih in večernih urah, ponekod bo lahko padlo več kot pol metra snega.

Padavine se bodo popoldne in zvečer povečini okrepile tudi v nižinah in ob morju in bodo nato ponoči oslabele in ponehale.

Jutri in v nedeljo bo delno jasno do spremenljivo oblačno in bodo ponekod lahko nastale posamezne plohe. V ponedeljek bo spet več oblačnosti in se bodo ponekod že pojavljale nove padavine, ki bodo verjetnejše v torek.