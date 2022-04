V FJK najdražje najemnine za njive v celi Evropi

Najvišje najemnine ornih zemljišč in trajnega travinja so v letu 2020 med vsemi regijami Evropske unije bile v ... Furlaniji - Julijski krajini. Po navedbah evropskega statističnega urada Eurostat je bilo v naši deželi predlani za najem hektarja tovrstnih zemljišč treba odšteti kar 1714 evrov, sledijo Apulija (1310), Veneto (1243), Kampanja (1136) in Kanarski otoki (1119).

Po Eurostatovem razvidu se je najemnina za orne površine in travinje v FJK v letu dni skoraj podvojila, kajti leta 2019 je bilo za hektar takih površin v naši deželi treba v povprečju odšteti 904 evre, še pred tem letom se je cena gibala v razponu 100 evrov razlike.

Za mnenje o podatku, ki nenavadno izstopa ne le na državni, ampak tudi na evropski ravni, smo vprašali tajnika Kmečke zveze Erika Mastena. »Temo bi najbrž veljalo poglobiti, saj je na prvi pogled tak znesek res nenavaden, sploh če upoštevamo, da ne zadeva vseh kmetijskih površin, pač pa orna zemljišča in pašnike, za katere so na trgu cene nižje kot pa za – denimo – vinograde ali oljčnike,« je dejal.

Bizaren se mu zdi tolikšen poskok najemnin, ki so se, če je Eurostatovim statistikom ni zagodel kak škrat, v letu dni malodane podvojile. »Rekel bi, da ta podatek ne odgovarja dejanskemu stanju,« je dejal. Podobno menijo tudi na deželni izpostavi združenja kmetovalcev Cia in pri stanovski organizaciji Confagricoltura.