V FJK namerili prvo sezonsko ničlo

Današnje jutranje temperature so bile še nekoliko nižje od včerajšnjih. V FJK so namerili prvo sezonsko ničlo. Živo srebro se je spustilo pod ledišče pri Beli Peči, kjer je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa davi namerila -1,3 stopinje Celzija. Na Trbižu so namerili +1,3 stopinje Celzija in v Plodnu +1,4 stopinje Celzija. Na Krasu je bilo najhladneje pri zavetrnih Briščikih, kjer je meteorološka opazovalnica namerila 9,5 stopinje Celzija, medtem ko so bile drugod temperature ravno zaradi občasne šibke burje rahlo višje. Na Goriškem je bilo najhladneje v Červinjanu, kjer so namerili 8,3 stopinje Celzija, v Gradišču, 9,4 in na goriškem letališču 9,6 stopinje Celzija.

Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila 5,3 stopinje Celija, kar je okrog 4 stopinje Celzija manj od povprečja v zadnjem desetletju.

Danes popoldne bo prevladovalo sončno vreme.

Noč na četrtek bo povečini jasna in za ta čas kar mrzla. Temperature bodo podobne današnjim.

Jutri bo prehodno z jugozahodnim vetrom pritekal nekoliko toplejši zrak in se bo postopno večala oblačnost. V popoldanskih urah bo naše kraje dosegla oslabljena hladna vremenska fronta, ki bo ponekod nekoliko destabilizirala ozračje. Popoldne in zvečer bodo prehodno možne posamezne krajevne plohe in nevihte. Za vremensko fronto bo zapihala šibka burja, temperatura se bo ponovno spuščala.

Petkovo jutro bo za ta čas razmeroma mrzlo. Temperature bodo podobne današnjim. V petek bo prevladovalo sončno vreme.

V soboto in nedeljo bo povečini sončno in zlasti čez dan rahlo topleje.