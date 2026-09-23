Večer, posvečen ženski poeziji in mostovom s Češko

V petek ob 18. uri bodo na sedežu Narodne in študijske knjižnice (v Ulici sv. Franciška 20) gostili Alenko Jensterle Doležal, pesnico, prozaistko, urednico, znanstvenico in profesorico slovenske ter slovanskih književnosti na Filozofski fakulteti Karlove univerze v Pragi. Predstavila se bo z lastnim opusom, pesniško zbirko Ure in one, zmagovalke natečaja Kresnice 2024, ter kot urednica pesniške antologije Rubin in roža pesnice Kristine Šuler (1866-1959). Ta je svoje verze objavljala tudi v prvem slovenskem ženskem časopisu Slovenka, ki je izhajal v Trstu (1897-1902).

Jensterle Doležal, ki je članica Društva slovenskih pisateljev in slovenskega Pen kluba, si prizadeva za kulturne in znanstvene povezave med Slovenijo in Češko. Tri leta je bila v Pragi glavna organizatorka pesniškega festivala slovenskih pesnic Mladi mesec, iz katerega je izšla slovensko-češka antologija. Cikli njenih pesmi in deli proze so bili revialno prevedeni v češčino, poljščino, angleščino, srbščino, hrvaščino, makedonščino, romunščino in albanščino ter izšli v slovenskih, čeških, ameriških in poljskih antologijah ter revijah.

Pogovor v knjižnici bo povezoval Slavko Mežek, predsednik Gibanja Kultura-Natura Slovenija, ki je obenem izdajatelj knjig in nosilec pesniškega natečaja Kresnice ter projekta (Ne)znano zamejstvo. Z branjem izbranih besedil bosta večer popestrila igralca Maja Blagovič in Vladimir Jurc.