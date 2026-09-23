Slovenci in Furlani v Helsinkih predstavili Europeado 2028

V Helsinkih je od 17. do 19. septembra potekal 70. kongres Federativne zveze evropskih narodnosti (FUEN), ki ga je prvič v finski prestolnici gostila švedsko govoreča skupnost na Finskem oziroma organizacija Folktinget, Švedska skupščina Finske. Kongresa sta se kot predstavnika organizacijskega odbora Europeade 2028 udeležila tudi predstavnika Združenja slovenskih športnih društev v Italiji Igor Tomasetig in Evgen Ban, skupaj s predstavniki furlansko govoreče skupnosti. Delegacijo je spremljal tudi Felicino Medeot, direktor društva Società Filologica Friulana in vodja organizacijskega dela Europeade v FJK. Slovensko narodno skupnost v Italiji in začasno ciljno združenje Europeada 2028 so na kongresu predstavljali tudi Martin Lisjak, Nina Race in Martina Jazbec iz Slovenske kulturno-gospodarske zveze.

Osrednji trenutek kongresa je bil sobotni dan, 19. septembra, ko je potekala letna skupščina FUEN. Po obravnavi in glasovanju o različnih resolucijah je bila na dnevnem redu tudi predstavitev Europeade 2028, ki bo od 24. junija do 1. julija 2028 potekala v Furlaniji - Julijski krajini.

Predstavniki slovenske in furlansko govoreče skupnosti so skupaj predstavili koncept naslednje Europeade ter napovedali, da bo Gradež osrednje stičišče udeležencev in prizorišče dogajanja prve Europeade na Mediteranu. Predstavljeni so bili novi logotip Europeade 2028, predvidena športna prizorišča za moške in ženske nogometne turnirje ter časovnica priprav.

Po predvidenem koledarju bodo prijave ekip potekale v prvi polovici leta 2027, jeseni 2027 bo v Gradežu organizirano predstavitveno srečanje za udeležence, po katerem bo mogoče začeti rezervacije nastanitev za sodelujoče ekipe, medtem ko je žreb tekmovalnega programa predviden marca 2028.

Europeada 2028 bo tako prvič v zgodovini tekmovanja povezala slovensko in furlansko govorečo skupnost v Furlaniji - Julijski krajini. Organizacija največjega športnega dogodka evropskih avtohtonih narodnih in jezikovnih skupnosti predstavlja pomemben primer sodelovanja dveh skupnosti, ki živita na istem območju in želita svojo jezikovno in kulturno raznolikost predstaviti na evropski ravni.