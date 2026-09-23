Z avtomobilom zapeljal v stanovanje

Včeraj popoldne so morali koprski policisti posredovati v Ankaranu zaradi bizarne nesreče. 79-letni voznik je na cesti s Hrvatinov proti Ankaranu v desnem ovinku zapeljal naravnost. Pot je nadaljeval po travnati površini in dovozni poti, vožnjo pa je končal v dnevni sobi pritličnega stanovanja na ankaranski Regentovi ulici.

79-letnik je namreč prebil betonski zid stanovanjskega bloka, sprednji del avta je pristal v dnevni sobi. Voznik in sopotnica sta ostala ukleščena v avtomobilu, na pomoč so jima priskočili gasilci koprske gasilske brigade.

Voznik in sopotnica sta oba utrpela poškodbe, policija je za voznika odredila strokovni pregled, vzrok nesreče še ugotavlja.