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Prometne nesreče

Z avtomobilom zapeljal v stanovanje

Starejši voznik je v ovinku zapeljal naravnost in vožnjo končal v pritličju stanovanjskega bloka

Spletno uredništvo |
Ankaran |
23. sep. 2026 | 14:35
    Z avtomobilom zapeljal v stanovanje
    Prizorišče nesreče (PRIMORSKE NOVICE/BRALKA)
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Včeraj popoldne so morali koprski policisti posredovati v Ankaranu zaradi bizarne nesreče. 79-letni voznik je na cesti s Hrvatinov proti Ankaranu v desnem ovinku zapeljal naravnost. Pot je nadaljeval po travnati površini in dovozni poti, vožnjo pa je končal v dnevni sobi pritličnega stanovanja na ankaranski Regentovi ulici.

79-letnik je namreč prebil betonski zid stanovanjskega bloka, sprednji del avta je pristal v dnevni sobi. Voznik in sopotnica sta ostala ukleščena v avtomobilu, na pomoč so jima priskočili gasilci koprske gasilske brigade.

Voznik in sopotnica sta oba utrpela poškodbe, policija je za voznika odredila strokovni pregled, vzrok nesreče še ugotavlja.

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