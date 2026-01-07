V FJK ob svetih treh kraljih gojijo starodavne običaje

Na včerajšnji praznik Kristusovega razglašenja oz. Svetih treh kraljev so v Furlaniji - Julijski krajini obnovili starodavne običaje. V Čedadu so tako dopoldne imeli sprevod v srednjeveških kostumih in mašo z mečem, ki spominja na prihod oglejskega patriarha Mark varda iz Randecka v mesto leta 1366. Mašo je daroval krajevni župnik msgr. Livio Carlino, ki je ob kritični misli o krajevnem zdravstvu poudaril pomen upanja, miru in razorožitve ter za vračanje nasilja in dialog. Te besede je pozdravila slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc, za katero se s tem trka na dušo svetovnim in krajevnim mogočnežem, da se v središče spet postavi človeška oseba.

V Guminu je mašo s tolarjem, ki simbolizira sodelovanje med civilno in versko oblastjo, daroval videmski nadškof Riccardo Lamba, ki je poudaril, kako resnična vera prepoznava Boga v malih in šibkejših. Deželno vlado FJK je zastopala odbornica Barbara Zilli, ki je pozvala k enotnosti in solidarnosti deželne skupnosti proti egoizmom. Zvečer pa so nad Čento prižgali t. i. »pignarul grant« oz. tradicionalni trikraljevski kres, pri čemer se je obnovila tradicija prerokovanja leta ob opazovanju smeri dima.