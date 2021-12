V FJK od torka prijave za cepljenje otrok od 5. do 11. leta

V FJK bodo od torka možne prijave za cepljenje otrok od 5. do 11. leta. Prve odmerke cepiva bodo vbrizgali v četrtek, 16. decembra, v pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo v Trstu, je povedal podpredsednik FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi. Med prvo tridnevno cepilno kampanjo za otroke, ki se bo začela v četrtek, 16. decembra v bolnišnici Burlo Garofolo, bodo cepili približno 1000 otrok. Prvi bodo cepivo prejeli hospitalizirani otroci. V soboto, 18. decembra, bo cepljenje otrok možno v cepilnem centru na četrtem pomolu, v nedeljo, 19. decembra v Vidmu na sejmišču, v ponedeljek, 20. decembra, pa v Pordenonu na novem sedežu zdravstvenega središča »Cittadella dela salute«. Cepilna kampanja za otroke od 5. do 11. leta se bo nato nadaljevala v več cepilnih centrih po vsej Furlaniji - Julijski krajini. Od 19. do 31. decembra bo na voljo skupno okrog 3000 odmerkov, v prvih dveh tednih januarja pa bodo sprejeli 6000 naročil. Ponudba se bo vsekakor spreminjala glede na potrebe, je povedal Riccardi. V FJK je v starostni kategoriji od 5. do 11. leta približno 68.000 otrok.

Naročanje je možno na namenskem portalu, v lekarnah oz. na enotnih točkah za naročanje (CUP) ali s klicem na na tel. št. 0434 223522, klicni center deluje od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro, ob sobotah pa od 8. do 14. ure.