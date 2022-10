V FJK za bon za psihološko podporo doslej zaprosila 702 mlada

Za koriščenje deželnega bona za psihološko pomoč za dijake prvo in drugostopenjskih srednjih šol je od julija letos na Deželo prispelo doslej 702 vlogi, do 30. novembra, ko zapade rok za predložitev, pa jih lahko sprejmejo še 631. Med dozdajšnjimi prosilci oz. prosilkami prednjačijo mladi med 14. in 16. letom, povečini gre za dekleta in to z licejev. Dežela vsekakor namerava bon za psihološko podporo nuditi tudi v letu 2023 ter razširiti ponudbo tudi na mlade, ki sledijo tečajem za poklicno izobraževanje.

To je bilo slišati na današnji predstavitvi delnih rezultatov kampanje koriščenja deželnih bonov za obisk psihologa, ki jo je Dežela Furlanija - Julijska krajina pripravila skupaj z Deželnim šolskim uradom za FJK, Deželno agencijo za pravico do izobraževanja Ardis in zbornico za psihologe. Deželna vlada FJK je za psihološko podporo dijakom, potreba po kateri se je pokazala zlasti v obdobju pandemije novega koronavirusa in je še vedno aktualna, namenila 300.000 evrov, koristi pa jo lahko 1333 dijakov nižjih in višjih srednjih šol. Doslej se je na Deželo oz. agencijo Ardis obrnilo 702 dijaka, od katerih jih največ – 41 odstotkov – spada v starostni pas od 14 do 16 let. Sledijo dijakinje oz. dijaki v starostnem pasu med 17. in 19. letom (30 odstotkov), tisti, stari med 11. in 13. letom (25 odstotkov) in tisti, stari 20 ali več let (štirje odstotki). V 65 odstotkih primerov gre za dijake licejev, medtem ko tisti, ki obiskujejo tehnične zavode, predstavljajo 26 odstotkov, dijaki poklicnih zavodov pa devet odstotkov. V velikem številu primerov (76 odstotkov) so dekleta tista, ki si želijo pogovora s psihologom, fantov je tu manj (24 odstotkov).

Mladi se k psihologu zatekajo predvsem zaradi splošne tesnobe (takih je 56 odstotkov), dalje zaradi težav v odnosih med vrstniki (13 odstotkov), osamljenosti (12 odstotkov), pomanjkanja motivacije (enajst odstotkov) in raznih težav, vezanih na mladostniško obdobje (osem odstotkov).

Vsekakor je čas za predložitev vlog do 30. novembra in to preko spletne strani www.ardis.fvg.it, kjer so tudi besedilo razpisa in vse informacije; dalje je tu faza pogovora z enim od psihologov agencije Ardis na enem od štirih pokrajinskih sedežev agencije, ki na koncu izroči bon oz. kodo za koriščenje bona; tretja faza, ki traja štiri mesece, pa obsega pet srečanj s psihologom. Skupni strošek teh petih srečanj znaša 250 evrov, a Dežela krije 90 odstotkov te vsote, tako da družine plačajo na koncu le 25 evrov (pet evrov za vsako srečanje).