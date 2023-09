V FJK za mlade pod 19. letom sezonska smučarska karta za 75 % cenejša

V novi smučarski sezoni, ki se bo v FJK začela 8. decembra, bodo mladim pod 19. letom nudili 75-odstotni popust pri nakupu katerekoli sezonske vozovnice. Vest je danes sporočil pristojni za turistični resor v deželni vladi Sergio Emidio Bini. Gre za pobudo, ki namerava spodbujati mlade k smučanju, z željo, da bi nastale nove generacije smučarjev, ki bodo obiskovali deželna smučišča, je povedal. Do popusta bodo upravičeni mladi smučarji od 8. do 19. leta (vključno z letnikoma 2005 in 2016). Za najmlajše smučarje pod 8. letom starosti bodo vozovnice tudi v novi smučarski sezoni brezplačne (vključno za otroke letnikov 2017 in 2021), medtem ko bodo cene smučarskih vozovnic za šolarje ostale pri 10 evrih dnevno.

Sezonske smučarske vozovnice se bodo sicer v primerjavi s preteklo sezono podražile za 10 odstotkov, pri čemer deželna vlada pričakuje, da v prihodnjih petih letih ne bo novih poviškov.

Za družine je sicer predvidenih več olajšav. Ostaja 30-odstotni popust za nakup družinskih smučarskih vozovnic cartaneve in 25-odtotni popust za nakup sezonskih urnih vozovnic sci@sempre. V predprodaji bodo cene še 10 odstotkov nižje.

Povečalo se je tudi število občin, kjer bodo prebivalci lahko kupili krajevne sezonske in dnevne vozovnice.