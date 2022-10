V Furlanskih Dolomitih ponoči iskali pohodnika

V Furlanskih Dolomitih so ponoči iskali 34-letnega pohodnika iz Trevisa, za katerim so se včeraj izgubile sledi. Na pomoč je poklical njegov oče, potem ko se je s sinom zadnjič slišal včeraj ob 13.20. Napovedal pa mu je pohod v gore na območju med Furlanijo - Julijsko krajino in sosednjim Venetom. Pri reševalni akciji so sodelovali reševalci iz Valcelline v FJK in iz sosednjega Veneta. Območje je preletel tudi helikopter, ki je prispel z Južne Tirolske. Pohodnika so našli okrog 3.30 zjutraj pri gorskem zavetišču Perugini. Pospremili so ga do koče Pordenone in nato v Cimolais, kjer ga je pričakal oče. Na kraju so bili tudi gasilci iz Pordenona.