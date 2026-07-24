V gorah je ponoči zeblo, dan bo ob suhem zraku povsod čudovit

Ozračje se je po sinočnji vremenski fronti po pričakovanjih prehodno še dodatno osvežilo. Na Kraški planoti in na Goriškem so se ponoči temperature spustile do okrog 15 stopinj Celzija, kar se ni dogajalo že veliko časa, v Trstu do okrog 20 stopinj Celzija. V gorah je ponoči zeblo. Najnižjo nočno temperaturo v FJK je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila na Beli peči, in sicer 5,3 stopinje Celzija, ter v Plodnu, 5,5 stopinje Celzija. V gorskem svetu so bile najnižje nočne temperature pod 10 stopinjami Celzija. Na Višarjah so namerili 7,3 stopinje Celzija, na Matajurju in na Trbižu 7,5 stopinje Celzija ter na Zoncolanu 8,4 stopinje Celzija.

Današnje dnevne temperature bodo v tudi v nižinah in ob morju precej pod 30 stopinjami Celzija. Poleg tega od severovzhoda z burjico priteka suh zrak in je relativna vlaga povečini, tudi občutno, manj kot 40-odstotna, pri čemer so vremenske razmere danes povečini povem prijetne in ugodno vplivajo na počutje.

Jutri se bo nadaljevalo podobno vreme, v nedeljo pa kaže na večjo spremenljivost z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami ter kratkotrajno prehodno ohladitvijo pred novim vročinskim valom, ki se bo začel v drugi polovici prihodnjega tedna.