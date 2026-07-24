Manj osipa od pouka a tudi manj znanja

Italijanski šolski sistem je danes uspešnejši pri zadrževanju mladih v izobraževalnih ustanovah, vendar ni enako uspešen pri posredovanju temeljnega znanja. To je osrednje sporočilo ta teden objavljenega poročila nacionalnega preverjanja znanja Invalsi 2026, ki temelji na preizkusih znanja približno 2,4 milijona učencev in dijakov v okoli 11.400 italijanskih šolah. Obsežno poročilo vsebuje veliko statističnih podatkov, katerih razumevanje navkljub objektivnosti številk ni imuno pred subjektivnimi interpretacijami. Posledično iz poročila ni mogoče potegniti nepristranske ocene o popolnem uspehu ali neuspehu šolskega sistema. Vseeno Furlanija - Julijska krajina izstopa z nadpovprečnimi rezultati na celotni vertikali, čeprav je primerjava s preteklostjo in med različnimi šolskimi programi manj spodbudna.

Največ skrbi vsekakor povzroča nižje znanje matematike v osnovni šoli. Na državni ravni je namreč osnovno raven v drugem razredu doseglo približno 64 odstotkov otrok, v petem pa 63 odstotkov, kar je okoli tri odstotne točke manj kot leto prej in do deset točk manj kot leta 2019. Skoraj štirje od desetih učencev tako ne dosegajo niti minimalnega praga znanja. Razlika v škodo deklic, ki je posledica družbenih vzorcev, se pokaže že v drugem razredu, slabše rezultate v povprečju dosegajo tudi otroci priseljencev.

Učenci in dijaki iz FJKso kot rečeno dosegli boljše rezultate v primerjavi z lanskim letom. V drugem razredu osnovne je denimo osnovno raven matematike doseglo 70 odstotkov otrok, leto prej pa 64 odstotkov. Dežela se je tako pri matematiki uvrstila na peto mesto v Italiji, pri italijanščini pa na drugo. V petem razredu je bila pri matematiki tretja, pri italijanščini pa enajsta.

V tretjem razredu srednje šole prve stopnje je zahtevano raven v FJK doseglo 62 odstotkov učencev pri italijanščini in 64 odstotkov pri matematiki, občutno več od državnega povprečja. A primerjava s preteklostjo je manj spodbudna, saj je FJKglede na leto 2018 izgubila 12 odstotnih točk pri italijanščini in devet pri matematiki.