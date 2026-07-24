Mladi športniki se kondicijsko pripravljajo tudi poleti

Dobra fizična priprava je zelo pomembna za delo med sezono. To letos spoznavajo tudi mladi športniki, ki so se odzvali na novo ponudbo Združenja slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) in regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije za poletno kondicijsko vadbo s projektom Bodi fit. Ti trenirajo tako v Trstu kot v Gorici dvakrat ali trikrat tedensko.

»Cilj je, da ustvarimo bazo, na kateri bodo nato gradili, da mlade športnike izobrazimo in se naučijo osnov ter avtonomijo dela,« je pojasnila vodja projekta Petra Basezzi in dodala: »Pomembno pa je tudi, da se naučijo delovnih navad, saj večina izmed njih ni vajena fizične priprave in misli, da ko se ko se konča sezona, je vsega konec, v resnici pa ni tako. Obdobje med dvema sezonama je zelo pomembno, da se fizično pripraviš na novo sezono, predvsem če greš na priprave si ne smeš dovoliti dveh mesecev mirovanja, ker telo nato ni pripravljeno za vse obremenitve, ki ga čakajo.«

K projektu so se lahko prijavili športniki, ki trenirajo v društvih, včlanjenih v ZSŠDI. Priložnost je izkoristilo 30 mladih, predvsem odbojkarji in odbojkarice, košarkarji, nogometaši in cheerleaderke, ki se že od polovice junija potijo pod vodstvom usposobljenih trenerjev. Mlade (od letnika 2008 do 2014), ki trenirajo tako v Trstu kot v Gorici (v Trstu na stadionu na Kolonji in Stadionu 1. maja, v Gorici pa na stadionu na Rojcah in v štandreški telovadnici) so razdelili v majhne skupine, tako da jim lahko sledijo posamično. Pri organizaciji sta logistično pomagali tudi društvi Val in Bor.