Brezglutenska in druga funkcionalna živila bodo proizvajali tudi na Krasu

Raziskovalni oddelek podjetja Dr. Schär, ki ima svoj sedež na Južnem Tirolskem, v Znanstvenem parku Area na Padričah pa laboratorije za raziskovalno dejavnost, se širi na območje zgoniške obrtne cone. Tu je podjetje včeraj prerezalo trak pred novim laboratorijem oziroma pilotnim proizvodnim obratom, v katerem bodo v kontinuiteti z delom, ki ga opravljajo na Padričah, proizvajali večje količine brezglutenskih in drugih alternativnih živil.

V Znanstvenem parku Area namreč lahko proizvajajo le manjše količine živil, ki jih nato preizkušajo direktno v večjih proizvodnih obratih podjetja. Skok med začetno, raziskovalno fazo in vse večjo proizvodnjo pa je postal prevelik. Laboratorij na Proseški Postaji jim bo zato omogočal, da med prvimi poskusi v manjših laboratorijih in tistimi v pravih proizvodnih obratih gre proces skozi neko vmesno fazo, je povedala direktorica raziskovalnega oddelka Dr. Schär Virna Cerne. Ob njej je na slavnostnem odprtju laboratorija spregovoril tudi ustanovitelj in predsednik podjetja Ulrich Ladurner, ki je spomnil, da je njihova proizvodnja prisotna v 12 državah, tudi v ZDA in Braziliji, raziskovanje pa poteka na Tržaškem.